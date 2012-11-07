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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 14:21 BJT

〔美国大选〕共和党候选人罗姆尼承认败选,现任总统奥巴马赢得连任

路透华盛顿11月7日电---在经历激烈选战后,周三稍早美国共和党总统候选人罗姆尼承认在大选中败给现任总统奥巴马.

"美国正处在一个充满重大挑战的时代,我祈祷总统能够成功领导我们的国家."罗姆尼在致电恭喜奥巴马当选后,在讲话中对其支持者表示.

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