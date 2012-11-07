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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 14:23 BJT

〔日本经济〕日本央行将致力于稳步结束通缩--总裁白川方明

路透东京11月7日电---日本央行总裁白川方明周三说,央行将继续致力于稳步结束通缩.

"的确,单凭日本央行的政策无法立刻结束通缩.但是我们希望尽全力营造一个稳定的经济环境,"白川方明在一国会委员会中说.(完)

--编译 李婷仪;审校 于春红

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