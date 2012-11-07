〔韩国股市〕收涨,因媒体报导美国现任总统奥巴马赢得连任

路透首尔11月7日电---韩国股市周三收高,因媒体报导美国现任总统奥巴马赢得连任驱散了围绕美国政坛的不确定性,此前市场交投动荡,各主要货币兑美元走高.

汽车股上扬,其中现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)分别涨2.2%和2.8%.但公用事业股走低,其中韩国电力领跌,跌幅达3%.

综合股价指数.KS11收涨0.49%报1,937.55点.(完)

--编译 许娜;审校 于春红

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