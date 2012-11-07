《汇市简讯》美元/印度卢比脱离低点,可能在54.00-54.50之间整固

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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* 美元/印度卢比反弹升高,脱离低点54.10,受助于石油商买盘和空头回补.
* 美元/印度卢比开高报54.37,之后受到中长期投资大户和投机卖盘的打压.
* 奥巴马成功连任的消息推高欧元,令美元人气承压.
* 美元/印度卢比最新报54.31-54.34,其NDF介于54.58-54.65.
* 市场人气目前看似中性,美元/印度卢比可能在54.00-54.50之间整固. (完)
--编译 高琦; 审校 王兴亚
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