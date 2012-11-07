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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 14:34 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比脱离低点,可能在54.00-54.50之间整固

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* 美元/印度卢比反弹升高,脱离低点54.10,受助于石油商买盘和空头回补.

* 美元/印度卢比开高报54.37,之后受到中长期投资大户和投机卖盘的打压.

* 奥巴马成功连任的消息推高欧元,令美元人气承压.

* 美元/印度卢比最新报54.31-54.34,其NDF介于54.58-54.65.

* 市场人气目前看似中性,美元/印度卢比可能在54.00-54.50之间整固. (完)

--编译 高琦; 审校 王兴亚

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