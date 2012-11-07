〔中国股市〕沪综指缩量近收平,维稳行情近尾声多空保持谨慎

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透北京11月7日电---中国股市沪综指周三缩量近收平.盘中传来美国现任总统奥巴马赢得连任的消息一度令市场反弹走升,但随后仍震荡回落.分析人士称,十八大前维稳行情近尾声,多空维持谨慎,市场等待随后出台的10月经济数据提供指引.
沪综指.SSEC收报2,105.730点,跌0.269点,或0.01%.上海A股今日成交471亿元人民币,上日为536亿元.
"今日市场无论多空都非常谨慎,...市场有一个看法,就是十八大维稳完会有人'跑路'.不过,宏观经济有走稳的可能性,数据公布后若跟预期一样,那么不排除市场还有机会."华西证券分析师曹雪峰称.
今日媒体报导美国现任总统奥巴马击败共和党候选人罗姆尼,赢得连任驱散了围绕美国政坛的不确定性.明日中共十八大会议将正式召开,周五亦将公布10月宏观经济数据.
今日地产跌幅续居前,上证地产类指数.SSEP收跌0.97%,格力地产(600185.SS)跌3.21%,收报6.03元.
沪深300指数.CSI300收低0.21%,报2,287.505点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,290.8点,涨0.03%,成交量为581,572手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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