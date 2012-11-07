〔美国大选〕总统奥巴马胜选连任后承诺将与共和党合作

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透华盛顿11月7日电---美国总统奥巴马周三表示,有必要做出妥协以使国家向前迈进.奥巴马甫在总统大选中击败共和党对手罗姆尼,赢得连任.
奥巴马在芝加哥向支持群众发表演说,承诺将与民主共和两党领袖合作,减少美国联邦赤字,修改税制,改革移民措施,降低美国对进口石油的依赖.
奥巴马表示,他还将与罗姆尼讨论"如何合作推动国家前进."(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选