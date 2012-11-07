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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 15:40 BJT

(重发)〔意大利经济〕欧盟预估今明两年料分别萎缩2.3%和0.5%--媒体

(重发以跟上红条)

路透米兰11月7日电---据意大利媒体获得的欧盟执委会预测资料,欧盟执委会预计意大利2013年经济萎缩幅度将略高于意大利政府预期.

据Il Sole 24 Ore报导,欧盟执委会预估意大利2012年和2013年经济将分别萎缩2.3%和0.5%.

意大利政府则预计,意大利2012年和2013年经济将分别萎缩2.4%和0.2%.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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