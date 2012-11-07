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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 15:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:奥巴马赢得大选,提振风险资产但美元走低

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* 欧元/美元上涨0.4%,澳元/美元亦升0.4%,美元/日圆下跌0.4%.

* 亚洲股市走高.美国标准普尔500指数期货下滑0.2%,此前跌幅曾达到1.0%.

* 奥巴马赢得总统大选,成功连任,这提振了风险资产,但财政悬崖的威胁亦隐隐若现.

* 澳元/美元的目标位看向9月21日高点1.0520,此前已经突破1.0450.

* 希腊撙节案的投票结果将为市场下一个关注点.投资者亦将关注美国消费者信贷及德国工业生产数据.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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