〔中国基金〕汇添富将发国内首只T+0货币基金,为储蓄与资本市场搭桥梁

路透上海11月7日电---中国汇添富基金管理公司周三宣布,汇添富收益快线货币市场基金近日获批,并将于近期发行.这将是国内首只场内T+0(当天赎回申购)货币基金,可以直接搭建储蓄资金与资本市场之间的桥梁,为资本市场打通场外数万亿元人民币的潜在资金通道.

添富快线基金可以当日申购,当日享受收益,区别于传统的货币基金T日购买,T+1日计算收益的模式;亦可实现当天赎回,即刻可用.而且,添富快线的申赎都是在证券账户内操作,不象目前货币基金托管在银行帐户内,这样证券帐户变成综合财富管理帐户,资本市场将获得巨大的潜在资金来源.

自国内资本市场创立以来,常常面临资金大进大出、大起大落的困扰,投资者在股市低迷或休市时,将资金自证券帐户中转出,存入银行或购买短期理财产品,这主要是因为资本市场内缺乏类储蓄类存款的金融产品.

目前信达证券等不少券商已推出保证金现金管理产品,帮助其客户提高证券帐户内闲散资金的收益,不过起点门槛较高.而添富快线基金起点门槛仅1,000元,有望为中小客户,甚至是休眠帐户提供一个理财渠道.

南方基金、汇添富基金和国泰基金三家基金公司此前已获批货币基金T+0业务,例如汇添富基金公司率先开通了货币基金网上直销可实现T+0赎回业务,不过这些货币基金仍基于银行的基金帐户进行申购和赎回.

目前国内货币基金资产规模约4,000亿元人民币,但银行短期理财产品规模高达10万亿元,住户活期存款亦在15万亿元左右.而货币基金今年来年化收益率在4%左右,明显高于0.35%活期存款利率.(完)