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市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 15:14 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,奥巴马连任令市场预计美国宽松政策将不变

路透苏黎世11月7日电---瑞郎兑美元周三上扬,美国总统奥巴马在大选中获胜,确保了美国联邦储备理事会(美联储, FED)量化宽松政策将保持不变,美元处于全面守势.

在经历激烈选战后,周三稍早美国共和党总统候选人罗姆尼承认在大选中败给现任总统奥巴马.[ID:nSB2088865].

由于瑞士央行一年前设定欧元/瑞郎汇率下限1.20,瑞郎通常与欧元兑美元的走势保持一致.

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