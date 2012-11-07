版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 15:23 BJT

《汇市简讯》欧元在美国大选结果出炉后吸引到新的买盘,扭转先前守势

0707GMT

* 奥巴马赢得总统大选,提振风险偏好,欧元买盘浮现.

* 欧元/美元从1.2784涨至1.2876,欧元/日圆从102.30升至103.18.

* 欧元/日圆此前在亚洲时段曾遇严重卖压.

* 欧元/日圆的停止单建在102.00下方,为近期底部.

* 欧元/美元的买单集中在1.2750前方.(完)

--编译 高琦;审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐