〔表格〕外资在韩国股市买超1,215亿韩元

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透首尔11月7日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,215亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 7日 121.5 -15.2 -107.1
11月 6日 3.8 164.3 -167.0
11月 5日 -52.8 -11.2 72.0
11月 2日 141.0 401.7 -197.1
11月 1日 208.8 -381.8 162.3
10月31日 -40.3 214.5 -165.7
10月30日 103.2 27.7 -134.3
10月29日 -131.4 240.8 -121.5
10月26日 -165.9 9.4 160.6
10月25日 -3.1 -74.1 67.5
10月24日 -319.2 175.9 114.2
10月23日 -54.7 -148.5 206.5
10月22日 -71.1 -66.0 132.2
10月19日 -220.0 211.5 14.0
10月18日 53.5 215.5 -249.6
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本月以来 422.3 157.7 -237.0
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今年以来 14,826.9 2,185.0 -11,314.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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