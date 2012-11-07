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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 16:01 BJT

〔欧洲汇市〕欧元及大宗商品货币兑美元走高,受美国选举结果激励

路透伦敦11月7日电---欧元及澳元、加元等大宗商品货币兑美元周三走高,因美国总统奥巴马胜选连任,确定美国联邦储备理事会(美联储,FED)量化宽松措施将持续.

欧元兑美元EUR=升至日高1.28765美元,美元兑加元CAD=D4跌至近三周低点0.9875加元,澳元兑美元AUD=D4升至七周高位1.0480美元.(完)

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