〔全球贵金属〕11月6日SPDR黄金持仓升0.16%,iShares白银持仓升0.12%

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透11月7日电---全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较周一上升0.16%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期上升0.12%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 42,905,271.4 11月6日 42,837,443.0 11月5日 67,828.4 +0.16%
iShares 320,934,008.3 11月6日 320,546,726.7 11月5日 387,281.6 +0.12%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 李春喜;审校 王兴亚
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