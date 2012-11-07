〔中国债市〕美国大选结果推利率互换小涨,但政策维稳基调下难改震荡

路透上海11月7日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三小幅走高,国内消息面淡静,而奥巴马成功连任美国总统,令美联储宽松货币政策有望延续,金融市场冒险意愿可能升高的预期推IRS小涨.

不过交易员认为,美国大选的影响更多是市场情绪上的,中共十八大结束前,中国货币政策维稳基调不会改变,在没有新的政策动向前,IRS仍会延续窄幅震荡.

"略有反弹,1-2个(基)点,美国大选(结果)利好风险资产,"上海一银行交易员称.

他指出,由于央行公开市场逆回购操作仍在滚动进行,在保证资金面平衡的同时,稳定的利率亦制约了利率互换的波动空间.

美国总统奥巴马周二连任成功,明显胜过共和党挑战者罗姆尼,显示奥巴马克服了外界对于他处理美国经济问题的深切质疑.[ID:nST0571861]

中国共产党第十八次全国代表大会即将于周四(11月8日)召开,本次会议将选举产生新一届的中共中央领导层.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.1900/ 3.2925 3.1310/ 3.2300 3.2300/ 3.3300 3.3440/ 3.4420 3.3520/ 3.6740

周二 3.2157/ 3.3271 3.1400/ 3.2308 3.2300/ 3.3250 3.3567/ 3.4533 3.3633/ 3.6200

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变动-0.0257/-0.0346 -0.0090/-0.0008 0.0000/+0.0050 -0.0127/-0.0113 -0.0113/+0.0540

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)