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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 16:11 BJT

〔伦敦美债〕公债削减涨幅,奥巴马连任带动的涨势钝化

路透伦敦11月7日电---美国公债价格周三在欧洲市场削减涨幅,此前美国总统奥巴马成功连任,欧洲交易商认为美国政策将不会发生较大变化.公债期货TYv1最新上升15/64,报132-60/64,亚洲时段高点为133-19/64.(完)

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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