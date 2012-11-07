〔中国外汇拆借〕隔夜美元隐含利率较上周大降,需求稀少且持有成本续升

路透北京11月7日---中国境内周三超短期美元隐含利率较一周以前明显降低,显示境内美元流动性愈加泛滥,而人民币即期价格连续数日触及日间波幅上限,且交投清淡,亦印证美元购汇需求的稀少,持有风险和成本进一步上升.

市场人士称,当前美元客盘结汇压力仍然沉重,在企业购汇需求仍在静待人民币续升,而央行又迟迟不入场干预的情况下,银行美元正头寸累积规模不断上升,部分小银行已经接近头寸上限,并因此暂停或减少客户结汇业务.

周三北京时间16:12时,境内美元/人民币隐含利率<0#CNIIRVIEW>超短端和中长端期限较一周以前降低.通过隔夜人民币隐含利率CNYONFIX=R推算的隔夜美元隐含利率为-0.3%,较上周三时0.04%明显下降.除1周到1个月美元隐含利率有所回升外,更长期限均有所回落.

"一些小的外资行,他们交易员直接说不给结了.小的银行头寸上限比较低,美元留多了要爆掉啊...我原来呆的银行(头寸上限)才500万美元.通常就是客户经理不做结汇了呗,或者建议他到其他行做,"上海某股份制银行交易员称.

该交易员称,当前有大量美元头寸留在银行体系里,银行也面临亏损风险,"(人民币连续"涨停"后)市场又没有流动性,不能通过价格来消化."

此轮人民币上涨过程中格外引人注目的是,由于央行此前曾公开表态已淡出对外汇市场的"干预",因此从商业银行手中买入美元的举动很节制;而在人民币持续走强,企业加大美元抛售力度的卖盘力量涌现后,商业银行的购汇意愿也几降到冰点,令人民币频频触及涨停.

上海一大型银行交易员表示,现在也没有美元买盘来支持这个市场,买需没有需求,现在央行好像也没有干预,客户都是观望心态.

"这两天(美元)价格比较低,各家银行可能会限制客户的结汇,(即期市场上)结汇的量也不大,市场交投是比较清淡的."该交易员续称.

以下为中国上海国际货币经纪有限责任公司提供的中国银行间市场中部分期限的美元拆借利率报价CFETSICAPC15:

期限 隔夜 一周 一月 三月 六月 十二月

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买价(BID) 0.15 0.20 0.28 0.45 0.80 1.40

卖价(ASK) 0.17 0.22 0.33 0.50 1.30 1.80

LiborLIBOR 0.15 0.17 0.21 0.31 0.53 0.87

今年以来美元流动性泛滥使拆借利率不断下降.一年期限美元拆借利率已从年初时的4.2%一度降至1.05%的低点,创2009年初以来历史最低水平.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三走升,继续频繁触及涨停位,今日中间价延续第二天走升,略出乎市场预料,亦引领人民币开盘即触及涨停.市场人士称,今天美国大选日,客户都在观望,交投清淡,料等大选尘埃落定后方能指引方向.[CNY/CN]

中国银行间资金市场周三早盘回购加权利率隔夜小涨七天小跌,流动性依旧充裕.市场人士表示,当前资金供需多集中于短期限,且供给大于需求,年内预期也偏乐观.[ID:nSB2088675]

中国证券报此前援引经济学家滕泰表示,人民币的价值仍然存在低估,短期波动不改长期稳步升值趋势.预计五年之后,人民币兑美元汇率将升至5.7左右,基本达到均衡水平,较当前升值9.5%.[ID:nSB2081203](完)

--发稿 李然/李文科; 审校 林高丽

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