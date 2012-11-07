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市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 16:08 BJT

〔金属期市〕LME期铜涨逾1%,美国总统奥巴马赢得连任推低美元

路透上海11月7日电---伦敦期铜周三上涨逾1%,因美国总统奥巴马赢得连任提升了有关美国将延续经济刺激举措的憧憬,并压低美元.

受美国大选结果影响,美元在亚洲时段全线走低,因为奥巴马成功连任料将确保美国联邦储备理事会(美联储,FED)延续量化宽松举措.

"许多投资者认为,这意味着下一届政府仍将倾向于刺激政策,排除了货币政策突然收紧的可能,"上海中期期货分析师Zhou Jie称.

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