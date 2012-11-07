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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 16:39 BJT

〔欧元债市〕德债期货走升,美国总统奥巴马成功连任支撑债市

路透伦敦11月7日电---德债期货FGBLc1周三上扬,扳回盘初跌幅并远离昨日盘后交易所及低位,因美国总统大选结果略微利好风险较低的债市.

德债期货FGBLc1现报142.09,持平于周二结算价,且自周三早盘所及日低141.77上扬.(完)

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