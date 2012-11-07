全球游客人数今年或破10亿--联合国

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月5日电---联合国世界旅游组织(UNWTO)周一表示，今年1-8月间，全球游客人数同比增加4%，到12月份时将有望首次突破10亿人次。
据悉，中国人的海外旅行开支大幅增加。
新兴经济体的游客人数增加5%，发达经济体的游客人数增加4%。UNWTO预测全年整体游客人数增长将不超过4%。
UNWTO的数据显示，与2011年前八个月相比，唯一报告游客人数出现下滑的是中东地区，同比减少1%。
各国根据其国际旅行的收入和支出数据向UNWTO汇报，各国时间有所不同，跨度为今年前六个月和前九个月。
根据现有数据，中国的海外旅行开支增加30%，波兰的增幅为22%，俄罗斯为15%，阿根廷为16%，马来西亚为18%，印度为11%。
美国、加拿大、德国、澳大利亚的旅行开支呈个位数增长。
据UNWTO发布的“世界旅游晴雨表（World Tourism Barometer），意大利和法国的海外旅行开支出现下滑。
日本的旅游业收入增长48%，瑞典、韩国、南非为26%，香港为17%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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