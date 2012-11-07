〔中国矿业〕中国将关闭无证开采及污染环境等矿山,各省年底前提交方案

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透北京11月7日电---中国安全监管总局等九部委联合发文称,将依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山尤其是小矿山,各省级政府须于今年12月31日前提交矿山整顿关闭工作方案.
中国政府网周三刊登安监总局等部门通知并称,为改善矿山安全生产条件,降低事故总量,将于2012-2015年组织开展矿山整顿攻坚战.目标到2015年底,无证开采等非法违法行为得到有效制止,不符合产业政策、安全保障能力低下的小型矿山得到依法整顿关闭,浪费破坏矿产资源、严重污染环境等行为得到有效遏制,小型矿山数量有较大幅度减少.
新华社9月曾报导称,到2015年底前,中国将取缔关闭约两万座非法违法、不符合国家和地方产业政策、安全保障能力低下的金属非金属矿山.[ID:nSB1786320]
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--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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