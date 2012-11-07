〔中国汇市〕人民币紧贴波幅上限作收,奥巴马连任后美元抛盘更盛(更新版)

* 人民币兑美元紧贴日间波幅上限作收

* 中间价连续第二天走升

* 美大选后美元指数大跌

* 市场一致做空美元而无购汇接盘

* 短期内人民币强势难改

路透北京11月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三紧贴日间波幅上限告收.美国大选尘埃落定,美元指数.DXY大跌令结汇意愿更加迫切,加之中共18大开幕在即人民币仍有走强预期,市场遂出现一致做空美元而几无购汇接盘的市况.

交易员表示,奥巴马胜出并获连任料令美元指数持续下跌,周四人民币中间价有可能续升,银行因此愈加不愿保留美元多头;但因央行仍未出手,客盘又无购汇,银行手中的美元头寸面临很大风险.

"银行多头太多,风险非常之大.今天美元指数就大跌了嘛,明天中间价一定还会升,美元如果再跌多头就要亏.央行再不出手,就永远是结汇没有购汇."上海一股份制银行交易员说.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2437 6.2436 6.2446 6.3067 6.3078 6.2456

今日中间价延续第二天走升,略出乎市场预料,亦引领人民币开盘即触及涨停.上海一大型银行的交易员称,"(交投)还是比较清淡的,一直在(美元/人民币)跌停附近,上下就几个点,...大选的影响肯定会有一些,客户都在观望."

市场人士称,当前美元客盘结汇压力仍然沉重,在企业购汇需求仍在静待人民币续升,而央行又迟迟不入场干预的情况下,银行美元正头寸累积规模不断上升,部分小银行已经接近头寸上限,并因此暂停或减少客户结汇业务.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

东京汇市美元周三在亚洲交易时段全线下滑,因媒体报导称美国总统奥巴马赢得连任,从而可确保美联储的量化宽松政策得以继续推行.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3470/20,上日尾盘为6.3550.

以下为北京时间17:12,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3467/17 6.3550

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2310/50 6.2375

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,539点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3976元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进

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