〔中国债市〕新债结果稍提振七年左右国债,但消息淡静整体盘势未改

路透上海11月7日电---淡静消息面下,中国银行间债市周三依旧走势平稳.仅七年左右国债受今日新债发行提振,收益率小幅下行,但幅度有限,现券整体盘势未改.

财政部周三第二次续发的第16期七年固息国债,加权收益率为3.4650%,边际收益率3.4857%.此前市场收益率预测均值为3.48%.交易人士表示,二级市场上该期限国债收益率仍徘徊在相对的高位,具有优势,且今日七年期国债续发将为年内这一期限的最后一次发行,致整体需求稳定.[ID:nSB2088525]

上海一银行交易员称,今日现券整体仍然比较安静,收益率波动不明显,盘整势头依旧未改.稍长期限现券收益率"就七年国债(续招标结果)出来的时候下来一点点."

华南一银行交易员补充说,今日续发行的七年期国债,一级半市场(上市前成交)上已有3.47%的成交.这对于能以边际收益率中标的机构来说已比较理想,但连日来现券的持稳走势并未发生实质变化.

至于已定胜负的美国总统大选,交易员则表示,该消息对中国债市影响暂不明显.目前市场的关注点还是集中在明日的中共十八大和稍后将公布的中国10月经济数据上.

中共十八大会议将于本周四召开,周五国家统计局并将公布10月工业品价格指数(PPI)以及居民消费价格指数(CPI)等主要经济数据.

路透综合26家机构预测中值结果显示,中国10月消费者物价指数(CPI)同比涨幅预计持平于上月的1.9%.工业增加值继续回升,10月新增人民币贷款规模预计较上月变动不大.[ID:nSB2086781]

剩余期限约6.58年的固息国债120010券最新成交tCN120010=CFXS在3.4601%,上日尾盘为3.4900%;短端方面,剩余期限近一年的国债120019券最新成交tCN120019=CFXS在2.9150%,上日尾盘为2.9206%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5756 3.1187

上日 2.5363 3.2042

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9855/2.9164

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9528/2.9001

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3822/3.3178(完)

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