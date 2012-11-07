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财经报道 | 2012年 11月 7日 星期三 17:25 BJT

〔中港股市〕港股录得三日来首次上扬,沪指收平成交量为逾一周最低

* 恒指上涨0.7%;恒生国企指数亦上扬0.7%;沪深300指数跌0.2%

* 港股成交量为本周最高,沪市成交量仍低迷

* 奥巴马获胜消息提振香港地产股

* 上汽集团逆市上扬,10月销量令人印象深刻

路透香港11月7日电---香港股市周三扭转早盘跌势,为三个交易日来首次收高,本地开发商走势强劲,因美国总统奥巴马成功连任后,市场预期资金流入将增加,从而支撑香港房地产价格.

恒生指数.HSI收高0.7%至22,099.9点,缓慢接近上周五创下的2012年收盘高位22,111.3点,成交量为本周最高.恒生国企指数.HSCE亦上扬0.7%.

在内地市场方面,沪深300指数.CSI300下滑0.2%,为连续第三天下跌.沪市成交量跌至逾一周最低.

"本周市场观望人数不少.随着下周北京十八大使得情势更明朗之后,我认为投资者回归香港市场的数量将会更多."海通国际证券股票策略师Edward Huang表示.

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