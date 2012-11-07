〔中港股市〕港股录得三日来首次上扬,沪指收平成交量为逾一周最低

标题新闻：美国商务部将中国电信设备制造商中兴通讯的临时出口许可再延长至3月29日
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* 恒指上涨0.7%;恒生国企指数亦上扬0.7%;沪深300指数跌0.2%
* 港股成交量为本周最高,沪市成交量仍低迷
* 奥巴马获胜消息提振香港地产股
* 上汽集团逆市上扬,10月销量令人印象深刻
路透香港11月7日电---香港股市周三扭转早盘跌势,为三个交易日来首次收高,本地开发商走势强劲,因美国总统奥巴马成功连任后,市场预期资金流入将增加,从而支撑香港房地产价格.
恒生指数.HSI收高0.7%至22,099.9点,缓慢接近上周五创下的2012年收盘高位22,111.3点,成交量为本周最高.恒生国企指数.HSCE亦上扬0.7%.
在内地市场方面,沪深300指数.CSI300下滑0.2%,为连续第三天下跌.沪市成交量跌至逾一周最低.
"本周市场观望人数不少.随着下周北京十八大使得情势更明朗之后,我认为投资者回归香港市场的数量将会更多."海通国际证券股票策略师Edward Huang表示.
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路透伦敦2月23日 - 研究机构Hedge Fund Research(HFR)周四表示，对冲基金投资新兴市场的资产规模首度超过2,000亿美元，2016年增长93亿美元。
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。