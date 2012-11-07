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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 18:31 BJT

普京对奥巴马赢得连任表示欢迎

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月7日电---俄罗斯总统普京的发言人周三对该国媒体表示，普京欢迎美国总统奥巴马赢得连任，希望这对美俄两国关系产生积极影响。

俄罗斯外长拉夫罗夫也表示，俄罗斯愿意将与美国政府的合作深化至美国政府愿意发展的地步。

俄罗斯新闻社援引拉夫罗夫在接受俄罗斯报纸采访时的话报导称：“我们将继续与奥巴马政府合作。在平等、互利、相互尊重的基础上，我们愿意推进到美国政府愿意发展到的地步。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：程芳

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