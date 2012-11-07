普京对奥巴马赢得连任表示欢迎

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月7日电---俄罗斯总统普京的发言人周三对该国媒体表示，普京欢迎美国总统奥巴马赢得连任，希望这对美俄两国关系产生积极影响。
俄罗斯外长拉夫罗夫也表示，俄罗斯愿意将与美国政府的合作深化至美国政府愿意发展的地步。
俄罗斯新闻社援引拉夫罗夫在接受俄罗斯报纸采访时的话报导称：“我们将继续与奥巴马政府合作。在平等、互利、相互尊重的基础上，我们愿意推进到美国政府愿意发展到的地步。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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