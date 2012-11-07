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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 17:35 BJT

更正:〔香港数据〕截至10月底止外汇储备资产为3,017亿美元--金管局

(内文第二段中有误,应改为10月共注入"197.87亿港元",非"25.53亿美元".

路透香港11月7日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至今年10月底止的官方外汇储备资产为3,017亿美元,较9月底时的3,012亿美元增加5亿美元.

由于热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币走强,金管局按照联系汇率制度于10月20日重启干预,为三年多来首次向市场注资.在10月共注入197.87亿港元(相当于25.53亿美元).

外汇储备资产总额相当于香港流通货币的八倍多,约占港元货币供应M3的54%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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