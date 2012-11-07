更正:〔香港数据〕截至10月底止外汇储备资产为3,017亿美元--金管局

欧洲汇市：英镑兑美元触及两周高位，因对欧美政治担忧盖过退欧忧虑
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
(内文第二段中有误,应改为10月共注入"197.87亿港元",非"25.53亿美元".
路透香港11月7日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布,截至今年10月底止的官方外汇储备资产为3,017亿美元,较9月底时的3,012亿美元增加5亿美元.
由于热钱涌入新兴市场,以及中国经济看好,令港元在内的货币走强,金管局按照联系汇率制度于10月20日重启干预,为三年多来首次向市场注资.在10月共注入197.87亿港元(相当于25.53亿美元).
外汇储备资产总额相当于香港流通货币的八倍多,约占港元货币供应M3的54%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透伦敦2月23日 - 英镑周四普涨，兑美元触及两周高位，因投资人担心美国和欧洲大陆的政治形态，令英镑得以从退欧忧虑中稍获喘息。
路透2月23日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 302.6 46 302.3 8 * 3月 289.7 131 291.8 23 * 4月 283.3 251 285.6 42 * 5月 275.2 1086 277.7 323 * 6月 269.7 9740 272.1 2248 * 7月 269.4 4185 269.1 1434 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
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