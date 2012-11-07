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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 17:55 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌1美元,市场焦点重回需求面

路透伦敦11月7日电---布兰特原油期货LCOc1周三下跌1美元,至每桶110.07美元.美国大选过后,投资人焦点再度转回经济所面临的问题.(完)

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