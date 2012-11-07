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亚洲 | 2012年 11月 7日 星期三 17:35 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月7日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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*中国石化      300       100       6   11/8簿记建档   工商银行    AAA       11/9      11/12 
(0386.HK)(600028.SS)                                  中国银行 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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*钱江水利       4         2       12   11/14簿记建档   兴业银行     AA       11/15   11/16
(600283.SS)
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*北京京城      32        15       12   11/14簿记建档   北京银行     AA+      11/15   11/16
机电控股                                               中信银行
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天马股份        12        6       12   11/8簿记建档     工商银行    AA       11/9    11/12    
(002122.SZ)     
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中国水利水电    10        6       12   11/8簿记建档     建设银行    AA+      11/9    11/12
第七工程局
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浙江大东南       4        2       12   11/8薄记建档     民生银行     A+      11/9    11/12
集团
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碧水源          11       5.5      12   11/8薄记建档     北京银行    AA-      11/9    11/12
(300070.SZ)
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江苏国信资产    69       17       12   11/8薄记建档     兴业银行    AAA      11/9    11/12
============================================================================================
深圳燃气        11        5       12   11/8薄记建档     华夏银行     AA+     11/12   11/13
(601139.SS)
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镇江城投        15        7       12   11/8薄记建档     中信银行    AA       11/12   11/13
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郑州路桥建设     2        2       12   11/9薄记建档     广发银行    AA-      11/12   11/13
投资集团 
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华能澜沧        20       20       12    11/9薄记建档    国开行      AAA      11/12   11/13  
江水电 
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福建三安         6        6       12    11/9薄记建档    兴业银行    AA       11/12   11/13    
集团
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上海电力        15       15       12    11/9薄记建档    光大银行    AAA      11/12   11/13 
(600021.SS)                                             兴业银行
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杭州前进齿轮     5        2       12    11/9薄记建档    中信银行    AA       11/13   11/14    
集团                                                    工商银行 
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惠天热电         4        2       12   11/9薄记建档     兴业银行    AA      11/12    11/13
(000692.SZ)
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华泰集团        14        4       12   11/9薄记建档     农业银行    AA      11/13    11/14  
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番禺珠江钢管     5        3       12    11/12薄记建档   广发银行    AA-      11/13   11/14
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南方水泥        30       15       12    11/12薄记建档   建设银行    AA+      11/13   11/14
                                                        上海银行
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广西新发展      7.6       3       12    11/12薄记建档   中信银行    AA       11/14   11/15
交通集团
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太仓港协鑫       8        4       12   11/13薄记建档    工商银行    AA-     11/14    11/15 
发电公司                                                农业银行    
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特变电工        10        5       12   11/13薄记建档    中国银行    AA+     11/14    11/15 
(600089.SS)   
============================================================================================
成都路桥        5.5       3       12   11/13薄记建档    民生银行    A+      11/14    11/15 
(002628.SZ)
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青岛城投集团    20       10       12   11/14簿记建档    浦发银行    AAA      11/16   11/19
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日) 
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*黑龙江北大荒   50        15       3    11/14簿记建档  光大银行     AA+      11/15      11/16
农垦集团
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铁法煤业集团    20        10       5    11/8簿记建档    建设银行    AA+      11/9       11/12
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人福医药        12         6       3    11/8簿记建档    中信银行    AA       11/12      11/13
(600079.SS)                                             招商银行 
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郑州路桥建设     2         2       3    11/9薄记建档    广发银行    AA-      11/12      11/13
投资集团
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沈阳城市        6.9       6.9      5    11/9薄记建档    中金公司    AA       11/12      11/13 
公用集团                                                中信银行
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上海环境集团     7         4       5    11/9簿记建档   农业银行     AA+      11/13       11/14

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