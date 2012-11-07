加拿大执政党议员强烈反对中海油收购Nexen

标题新闻：美国商务部将中国电信设备制造商中兴通讯的临时出口许可再延长至3月29日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华11月6日电---加拿大众议院国防委员会主席James Bezan周二公开表示，强烈反对中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO，凸显加拿大政府面临的政治挑战。
Bezan是加拿大执政党保守党的重要成员，发出了该党成员态度最为强硬的评论。此次收购案规模为151亿美元。
加拿大政府上周将收购审查期延长至12月10日，因保守党成员不愿将加拿大能源企业卖给中国国有企业。很多保守党成员还提到中国的人权记录作为需谨慎的理由。
虽然加拿大总理哈珀乐于向中国出口石油，希望吸引更多外国投资，但他也必须应对国内越发担忧该收购的情况。
加拿大政治报导网站iPolitics周一称，Bezan在给一名选民的邮件中对中海油收购Nexen予以批评。
“我强烈反对该收购，而且已经直接向内阁和总理提出了我的担忧......因中国在人权和自由问题上的糟糕记录。我尤其反对中国国有企业收购加拿大公司，”Nexen表示。
“中国共产党政府甚至不能给予本国公民最基本的自由，拿国家财富到海外投资。中海油过去可能存在的侵犯人权行为，以及未能上报漏油事故，也是我非常担忧的事情。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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