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市场报道 | 2012年 11月 7日 星期三 18:14 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,此前奥巴马赢得美国总统大选

路透伦敦11月7日电---周三英镑兑美元上涨,此前投资者卖出美元,因奥巴马赢得美国总统选举被视为货币宽松政策有望延续.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.2%至1.6030美元,脱离周一所创的两周低位1.5957美元.选举结果公布前,美元一直上涨,因一些人士预期若共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney)胜出应会提前紧缩货币政策.

奥巴马连任被视为会维持现状,且发出美联储可能维持宽松货币政策的信号.这令美元承压,并提振澳元和加元等商品货币.

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