奥巴马将参加东盟峰会,或借机访问缅甸

(本文由路透中文网编译提供)

路透金边11月7日电---柬埔寨新闻部大臣Khieu Kanharith周三称，刚刚连任的美国总统奥巴马将于11月18日前往柬埔寨，参加东盟峰会和系列领导人会议。外界更加猜测奥巴马可能利用此次机会访问柬埔寨的邻国缅甸。

去年11月，美国国务卿希拉里出访缅甸，成为50多年来首位访问缅甸的美国国务卿。很多美国企业正寻求在缅甸开展业务。

缅甸官员并未确认奥巴马将到访。

Kanharith表示，不知道奥巴马会在柬埔寨停留多久。

“奥巴马、普京以及中日两国领导人都将出席，”Kanharith对记者说道。

东盟峰会会期为11月15日至20日，合作伙伴国领导人通常会参加。

当地媒体称，奥巴马可能访问泰国，不过尚未得到确认。（完）