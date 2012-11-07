奥巴马将参加东盟峰会,或借机访问缅甸

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边11月7日电---柬埔寨新闻部大臣Khieu Kanharith周三称，刚刚连任的美国总统奥巴马将于11月18日前往柬埔寨，参加东盟峰会和系列领导人会议。外界更加猜测奥巴马可能利用此次机会访问柬埔寨的邻国缅甸。
去年11月，美国国务卿希拉里出访缅甸，成为50多年来首位访问缅甸的美国国务卿。很多美国企业正寻求在缅甸开展业务。
缅甸官员并未确认奥巴马将到访。
Kanharith表示，不知道奥巴马会在柬埔寨停留多久。
“奥巴马、普京以及中日两国领导人都将出席，”Kanharith对记者说道。
东盟峰会会期为11月15日至20日，合作伙伴国领导人通常会参加。
当地媒体称，奥巴马可能访问泰国，不过尚未得到确认。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选