〔东南亚股市〕新加坡股市攀升至两周高位,印尼股市触及一周高点

标题新闻：美国总统特朗普向二十多位大型企业CEO表示，他计划让数百万就业岗位回到美国
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路透曼谷11月7日电---周三新加坡股市攀升至两周高位,印尼股市触及一周高点,其他多数东南亚股市在全球股市上涨推动下削减稍早跌幅,此前美国总统奥巴马在总统大选中胜出.
新加坡海峡时报指数.FTSTI小涨0.79%,收报3,043.27点,创10月25日以来最高收盘位.印尼股市.JKSE上涨0.8%,报4,350.42点,创10月30日以来最高收盘水准.
市场人士有选择性地买入季报优异的个股,包括印尼Bank Mandiri(BMRI.JK),该股今日上涨1.8%.
泰国最大的石化企业PTT Global Chemical Pcl(PTTGC.BK)上涨0.8%.此前该公司公布优于预期的季度获利,并上调全年营收目标.
泰国股市.SETI微跌0.08%,收回大部分稍早的失地.马来西亚股市.KLSE在早盘下跌后,几乎收平盘.
1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3043.27 23.94 +0.79 +15.00 2646.35
马来西亚 .KLSE 1645.53 -0.10 -0.01 +7.50 1530.73
泰国 .SETI 1299.74 -1.10 -0.08 +26.76 1025.32
印尼 .JKSE 4350.42 36.16 +0.84 +13.83 3821.99
菲律宾 .PSI 5437.29 -36.32 -0.66 +24.37 4371.96
越南 .VNI 380.90 3.95 +1.05 +8.35 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 王兴亚
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