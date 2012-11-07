孟加拉湾发生沉船事故 近百人失踪

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟加拉科克斯巴扎尔11月7日电---孟加拉边防部队军官称，一艘载有110人、从缅甸出发驶往马来西亚的船只周三在孟加拉湾沉没，近百人失踪。船上为孟加拉和罗辛亚穆斯林。

边防部队的Mohammad Jahid中校在接受路透电话采访时表示，该船沉没于波涛汹涌的大海中。他说，12人获救，搜救行动还在继续。（完）