版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 09:22 BJT

〔中国公开市场〕今日进行1,450亿元逆回购,本周净回笼1,010亿

路透北京11月8日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,450亿元人民币逆回购操作,其中七天期650亿元,14天期800亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼1,010亿元.

周二公开市场共进行总额2,770亿元逆回购操作,其中七天期1,660亿元,28天期1,110亿,中标利率仍分别持平于3.35%和3.60%.[ID:nSB2086379]

上周央行公开市场净投放3,790亿元,创单周纪录新高.逆回购期限包括七天、14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.35%、3.45%和3.60%.[CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐