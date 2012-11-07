(重温稿)《中国新债预测》进出口行六个月贴现收益率预测均值3.22%,五年固息4.02%

* 招标品种: 六个月期贴现金融债 五年期固息金融债

* 发行金额: 100亿元人民币 120亿元(可追加至多80亿元)

* 预测均值: 3.22% 4.02%

* 预测区间: 3.15%-3.30% 3.98%-4.06%

* 招标时间: 11月8日(周四)10:00-11:00 11月8日(周四)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商) 8位(银行、券商)

路透北京11月7日电---中国进出口银行周四将招标发行六个月期贴现金融债和五年固息债.路透调查显示,近期流动性持续走宽,且年内金融债发行进入尾声,当前该类券种收益率水平配置价值相对较好,支撑本期债券需求,中标收益率或利率预测均值分别为3.22%和4.02%.

上海一银行交易员认为,当前资金面比较宽松,从周二国开行"福娃债"增发,及今日七年国债续发情况来看,需求均比较稳定,预计明日进出口银行两期新债结果将在二级市场水平附近.

"经济增长筑底反弹仍将不利于利率产品走势,但由于绝对收益率上行至较高水平,当前中长期利率品种具备较好的投资价值."北京一大型券商分析师称.

不过有交易员提到,虽然伴随上周来流动性压力的不断和缓,资金成本也逐渐下行,但是仍徘徊于较高水平,这或将对明日六个月期贴现金融债的需求有所影响.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,六个月期品种最新收益率3.2026%,五年期品种最新收益率4.0239%.

中国银行间资金市场周三回购加权利率隔夜小涨七天小跌,流动性依旧充裕.市场人士表示,当前资金供需多集中于短期限,且供给大于需求,年内预期也偏乐观.[ID:nSB2088675][CN/CN]

上述债为进出口行今年第20和21期金融债.

具体条款如下:

第20期 第21期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 无 至多80亿元

期限/计息方式 六个月/贴现 五年/固息

招标时间 11月8日10:00-11:00 11月8日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日 11月16日

发行期 11月8日至11月14日 11月8日至11月16日

上市日 11月16日 11月22日

基本承销额 无 无

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