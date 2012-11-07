(重温稿)《中国新债预测》进出口行六个月贴现收益率预测均值3.22%,五年固息4.02%

标题新闻：美国总统特朗普称自中国加入WTO后美国制造业就业岗位减少三分之一，七万家工厂关门
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* 招标品种: 六个月期贴现金融债 五年期固息金融债
* 发行金额: 100亿元人民币 120亿元(可追加至多80亿元)
* 预测均值: 3.22% 4.02%
* 预测区间: 3.15%-3.30% 3.98%-4.06%
* 招标时间: 11月8日(周四)10:00-11:00 11月8日(周四)上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商) 8位(银行、券商)
路透北京11月7日电---中国进出口银行周四将招标发行六个月期贴现金融债和五年固息债.路透调查显示,近期流动性持续走宽,且年内金融债发行进入尾声,当前该类券种收益率水平配置价值相对较好,支撑本期债券需求,中标收益率或利率预测均值分别为3.22%和4.02%.
上海一银行交易员认为,当前资金面比较宽松,从周二国开行"福娃债"增发,及今日七年国债续发情况来看,需求均比较稳定,预计明日进出口银行两期新债结果将在二级市场水平附近.
"经济增长筑底反弹仍将不利于利率产品走势,但由于绝对收益率上行至较高水平,当前中长期利率品种具备较好的投资价值."北京一大型券商分析师称.
不过有交易员提到,虽然伴随上周来流动性压力的不断和缓,资金成本也逐渐下行,但是仍徘徊于较高水平,这或将对明日六个月期贴现金融债的需求有所影响.
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,六个月期品种最新收益率3.2026%,五年期品种最新收益率4.0239%.
中国银行间资金市场周三回购加权利率隔夜小涨七天小跌,流动性依旧充裕.市场人士表示,当前资金供需多集中于短期限,且供给大于需求,年内预期也偏乐观.[ID:nSB2088675][CN/CN]
上述债为进出口行今年第20和21期金融债.
具体条款如下:
第20期 第21期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 无 至多80亿元
期限/计息方式 六个月/贴现 五年/固息
招标时间 11月8日10:00-11:00 11月8日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月14日 11月16日
发行期 11月8日至11月14日 11月8日至11月16日
上市日 11月16日 11月22日
基本承销额 无 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
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路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币