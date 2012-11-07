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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 00:15 BJT

〔标题新闻〕美国际贸易委员会最终批准未来五年向中国产太阳能产品增收反倾销和反补贴关税

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8M7984]

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