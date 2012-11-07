〔欧洲汇市〕英镑兑欧元升至一个月高位,市场关注英央行政策决定

* 英镑兑美元升至一个月高位,因德国数据疲弱

* 美国财政悬崖忧虑提振美元/英镑

* 周四将举行的英国央行会议以及有关量化宽松的决定使英镑涨幅受限

路透伦敦11月7日电---英镑兑欧元周三攀升至一个月高位,因欧元对不断增加的区内经济前景忧虑作出反应.

欧元兑英镑EURGBP=D4盘中跌至0.79785英镑,为10月1日以来最低,受累于低于预期的德国工业生产数据和欧盟执委会调降欧元区成长预期.

欧洲央行总裁德拉吉表示,央行预计欧元区经济"短期内"仍将保持疲弱,在欧洲央行周四举行政策会议前加重了投资者的不安.这也扶助打压欧元.

欧元/英镑欧洲汇市尾盘回落0.4%,报0.7978英镑,接近0.7971英镑的低位.欧元短期支撑位料在其100日移动均线切入位0.7965英镑.

在希腊议会周三稍后就撙节举措进行投票前,欧元将进一步承压.议会批准撙节举措是希腊获得下一批贷款,避免破产所必需的.

"如果撙节举措获得通过,将可能给欧元/英镑带来上行压力,因市场可能已消化了希腊议会将投票支持撙节计划的预期,"RBC全球汇市策略部主管Adam Cole表示.

"但,如果计划被否决,欧元/英镑肯定会大跌."

今日稍早,英镑/美元上扬,总统奥巴马赢得连任后,投资者抛售美元,因他们认为,奥巴马连任确保美国将继续实施宽松货币政策.

但美元兑主要货币很快攀升至两个月高位,因投资者将注意力转向不断逼近的财政悬崖忧虑,这提振了美元的避险魅力.

英国央行周四政策会议前的紧张情绪也使投资者对英镑持谨慎态度.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%,报1.5978美元,跌向周一触及的两周低位1.5957美元,且从日高1.6043美元回落.短期支撑位见10月23日低位1.5914美元.

多数投资者预计英国央行将维持利率不变,量化宽松规模也会维持在3,750亿英镑,并预计央行在明年初之前将按兵不动.(完)

--编译 母红;审校 李军

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