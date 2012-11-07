〔英国债市〕奥巴马获胜推动英债触及三周高位,市场关注英央行会议

路透伦敦11月7日电---英国政府公债周三升至三周高位,跟随美国公债走势,美国总统奥巴马赢得连任提振美国联邦储备理事会(FED,美联储)将保持宽松货币政策不变的希望.

奥巴马获胜意味着美联储主席贝南克可能继续留任,且宽松货币政策将继续.

12月英债期货FLGZ2收升57个跳动点,报120.20,为10月12日以来最高结算价.可比德债期货FGBLZ2攀升66个跳动点.

在英国央行周四宣布政策决定前,投资者持谨慎态度,经济学家预计,英国央行将保持政策不变.

10年期英债GB10YT=RR/德债收益率差持稳在38个基点,过去一周扩阔至5月底以来未见水平.

自上月末公布的英国第三季GDP数据意外强劲后,经济学家和投资者降低了对新一轮量化宽松政策的期望值.(完)

--编译 母红;审校 李军

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