〔美股盘后〕高通公布第四季业绩后股价急升6.3%

路透纽约11月7日电---高通(QCOM.O)在周三盘后交易中大涨6.3%,此前该公司公布业绩.
高通公布第四季GAAP每股盈利为0.73美元;每股盈利为0.89美元;营收为48.7亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第四季EPS为0.82美元,营收为46.6亿美元.
高通预计第一季营收为56-61亿美元;第一季稀释后非GAAP每股盈利为1.08-1.16美元;第一季稀释后GAAP每股盈利为0.90-0.98美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第一季EPS为1.00美元,营收为53亿美元.
高通预计会计年度营收为230-240亿美元.会计年度非GAAP每股盈利为4.12-4.32美元,GAAP每股盈利为3.40-3.60美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通2012会计年度EPS为3.65美元,营收为189.1亿美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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