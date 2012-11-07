〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上涨,受小麦期货扬升带动

路透11月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三受小麦期货扬升带动上涨,但涨幅有限,交易员称,受累于原油和股市下挫,因投资者担忧全球经济而在美国大选后抛售.

在美国农业部(USDA)周五1330 GMT公布11月作物产量和供需报告前夕,市场轧平仓位活动旺盛.

路透调查26位分析师的结果显示,分析师平均预估今年美国玉米产量料为106.47亿蒲式耳,较10月的官方预估低0.55%,而且是六年来最低产量.[ID:nST0571439]

分析师平均预估,美国2012/13年度玉米期末库存料为6.28亿蒲式耳,为17年低位,但略高于农业部10月预估的6.19亿蒲式耳.

一位农业气象学家周三称,美国中西部天气状况总体良好,有助于农户完成2012年玉米和大豆作物收割."由于没有重大事件会导致收获严重推迟,收割应能很快结束,"World Weather Inc气象学家Drew Lerner说.

Lerner说,阿根廷本周的降水会导致田间作业进一步放缓,并拖慢玉米和大豆的早期播种进度."周四至周六都将有降雨,这会让他们略微推迟,但似乎下周将比较干燥,"他说.

Lerner提到,巴西南部的农作物天气依然有利,未来10天比较干燥有利于种植,而巴西北部继续迎来亟需的降雨.

私营咨询机构Michael Cordonnier将阿根廷2012/13年玉米产量预估从此前的2,600万吨调降至2,250万吨,因过多降水和洪灾导致种植推迟.

在美国农业部于周四1330 GMT公布一周出口销售报告前,分析师的平均预估为,美国玉米净出口销售15-25万吨,接近前一周的出口16.79万吨.

芝加哥期货交易所(CBOT)母公司芝加哥商业交易所(CME)集团公布,将投机客的最低保证金下降25%,从每口2,000美元调低至1,500,并将投机客的初始保证金从每口2,700美元锐减至2,025美元.

12月合约的重要阻力位料在100日移动均线切入位7.52美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.48-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)在48.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上涨3-1/4美分,报每蒲式耳7.44-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为326,670口.(完)

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