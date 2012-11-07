〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于供需报告公布前的多头清盘

路透11月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三回落0.5%,交易商称,受累于美国农业部公布月度供需报告公布前两天出现的多头清盘.市场预期,农业部报告中将上调美国大豆收成预估.
指标1月大豆合约SF3一度跌至15美元之下,为10月17日以来首次,但很快寻获支撑.
美国原油期货劲挫4.8%也扶助打压大豆期价.
巴西天气状况对大豆生长有利也使大豆期价承压.预计2012/13年巴西将成为全球最大大豆生产国.不过,过度降雨可能导致全球第三大大豆种植国阿根廷的大豆和玉米种植推迟.
美国现货大豆,尤其是豆粕价格处于历史高位支撑大豆期货市场,反应牲畜饲养行业对豆粕的需求强劲.
CBOT豆油期货基本持稳,受助于基金空头回补,以及交易商出脱做多大豆/做空豆油的套利交易.
指标CBOT-1月大豆合约SF3跌8-1/2美分,报每蒲式耳15.07美元.
12月豆粕合约SMc1收跌3.2美元,报每短吨469.5美元,12月豆油合约BOc1收挫0.06美分,报每磅48.62美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为128,438口,豆粕期货为63,999口,豆油期货为92,793口.
以下为CBOT农产品期货在2025GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 744.25 3.25 0.4% 15.1%
CBOT大豆Sc1 1508.75 -8.00 -0.5% 25.9%
CBOT豆粕SMc1 469.50 -3.20 -0.7% 51.7%
CBOT豆油BOc1 48.62 -0.06 -0.1% -6.7%
CBOT小麦Wc1 894.00 17.00 1.9% 37.0%
CBOT稻米RRc1 1493.50 -10.00 -0.7% 2.3%
EU小麦BL2H0 275.50 1.50 0.6% 36.0%
NYMEX原油期货CLc1 84.70 -4.00 -4.5% -14.3%
道琼工业指数.DJI 12,995 -250 -1.9% 6.4%
现货金XAU= 1719.61 3.85 0.2% 10.0%
欧元/美元EUR= 1.2767 -0.0046 -0.4% -1.4%
美元指数.DXY 80.7720 0.1590 0.2% 0.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 916 -31 -3.3% -47.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 母红;审校 李军