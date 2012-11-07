〔全球金市〕黄金收高但脱离盘中高位,关注美国大选后的财政危机

标题新闻：美国总统特朗普称自中国加入WTO后美国制造业就业岗位减少三分之一，七万家工厂关门
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* 美国股市和油价大跌构成拖累
* 关注焦点转向解决美国的"财政悬崖"
* 稍早受奥巴马胜出和更多经济刺激憧憬提振上涨,但涨势在尾盘消退
路透伦敦11月7日电---金价周三削减涨幅,略微收高,此前股市和原油价格下挫拖累黄金脱离高位,因在总统奥巴马赢得连任后,投资者关注正一步步迫近的美国财政危机.
今天稍早金价一度上涨约1%,因奥巴马胜出引发市场臆测,这位民主党人在白宫的第二个四年任期将延续美国联邦储备理事会(美联储,FED)的宽松货币政策.
黄金涨势在尾盘消退,因美国股市跌势加剧市场对"财政悬崖"的担忧,到2012年底高达6,000亿美元的增税和削减开支措施将自动生效,这恐将严重损及美国经济.[ID:nSB2089297]
"总统奥巴马赢得连任意味着市场的关注焦点将回到财政财政悬崖,美国政策的不确定性可能推动金价向任何一个方向发展,"基金公司DoubleLine Capital LP的商品投资组合经理Jeffrey Sherman说,该公司管理的资产规模逾450亿美元.
对美国财政危机引发的通缩因素的担忧可能打压黄金.但2011年美国财政状况相关的巨大经济变数曾刺激避险需求,并将黄金推升至纪录高位.
截止2051GMT,现货金XAU=小涨0.2%,报每盎司1,719.51美元,盘中触及1,703.80美元的日内低位,较稍早高位1,731.40美元低了大约30美元.
美国12月黄金期货GCZ2结算价跌1美元,报每盎司1,714美元.
初步数据显示,成交量高达270,000口,较250日均值高出53%,收盘时,成交量有望创近两个月最高.
**关注财政危机**
美国国会两党分治可能导致旨在避免财政危机的谈判陷入混乱,而财政危机恐怕会拖累美国经济深陷衰退.
黄金受创,受累于经济忧虑引发的外部市场平仓压力.标准普尔500指数.SPX挫跌逾2%至1,400点下方,为逾两个月来首见,美国原油期货LCOc1暴跌4.5%.[.NCN] [O/NCN]
Baring Asset Management基金经理Andrew Cole说,"我认为一旦投资者不知道政策将何去何从,他们将不愿持有美国股票和债券."
但他认为,最终投资者风险承受力将有所恢复,黄金将走低.
其他贵金属也追随金融市场的整体走势,扭转稍早涨势而下跌.
现货银XAG=下滑0.3%,至每盎司31.87美元;现货铂金(白金)XPT=跌0.6%,至每盎司1,540.24美元;现货钯金XPD=下跌0.7%,报每盎司609.50美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1714.00 -1.00 -0.1 1703.00 1733.00 240,468
COMEX白银期货 SIN2 31.661 -0.373 -1.2 31.215 32.420 62,619
COMEX铂金期货 PLN2 1539.50 -18.80 -1.2 1534.50 1569.90 10,515
COMEX钯金期货 PAU2 610.35 -9.80 -1.6 602.60 625.15 4,195
现货金 XAU= 1719.51 4.17 0.2 1703.80 1731.40
现货银 XAG= 31.870 -0.080 -0.3 31.250 32.400
现货铂金 XPT= 1540.24 -9.75 -0.6 1537.25 1564.25
现货钯金 XPD= 609.50 -4.10 -0.7 606.02 622.50 (完)
--编译 肖群英;审校 母红
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币