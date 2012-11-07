〔美国股市〕欧洲ADR回落,因欧元区前景黯淡

标题新闻：美国总统特朗普称自中国加入WTO后美国制造业就业岗位减少三分之一，七万家工厂关门
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路透纽约11月7日电---欧洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三重挫,因欧元区经济预期黯淡.
欧盟执委会表示,明年欧元区经济几无成长,但2014年将出现增长,对所有欧元区最大经济体的成长预期均不及各国政府的预期.
美国财政问题盖过了奥巴马获胜后出现的释然情绪,这加重了投资者的不安.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌1.58%.标普500指数.SPX.INX重挫2.37%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌1.7%.
在欧洲股市稍早的交易中,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及两周高位,因奥巴马获胜增加了对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将保持宽松政策的乐观情绪.但在欧盟执委会发布悲观预期后,欧洲股市回吐上述涨幅,且一路下行,终盘收跌.[.EUCN]
欧洲银行股受创最重,巴克莱(BCS.N)重挫2.99%,报15.08美元.瑞士信贷(CS.N)暴跌4.13%,报23.20美元.德意志银行(DB.N)重挫4.33%,报44.09美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS回落1.42%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫1.63%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币