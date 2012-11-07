〔美国股市〕欧洲ADR回落,因欧元区前景黯淡

路透纽约11月7日电---欧洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三重挫,因欧元区经济预期黯淡.

欧盟执委会表示,明年欧元区经济几无成长,但2014年将出现增长,对所有欧元区最大经济体的成长预期均不及各国政府的预期.

美国财政问题盖过了奥巴马获胜后出现的释然情绪,这加重了投资者的不安.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌1.58%.标普500指数.SPX.INX重挫2.37%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌1.7%.

在欧洲股市稍早的交易中,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及两周高位,因奥巴马获胜增加了对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将保持宽松政策的乐观情绪.但在欧盟执委会发布悲观预期后,欧洲股市回吐上述涨幅,且一路下行,终盘收跌.[.EUCN]

欧洲银行股受创最重,巴克莱(BCS.N)重挫2.99%,报15.08美元.瑞士信贷(CS.N)暴跌4.13%,报23.20美元.德意志银行(DB.N)重挫4.33%,报44.09美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS回落1.42%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫1.63%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI