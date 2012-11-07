日韩经济指标预测--11月8日-11月15日****

标题新闻：美国总统特朗普称自中国加入WTO后美国制造业就业岗位减少三分之一，七万家工厂关门
WTO为世界贸易组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透11月8日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月5日当周-------------------------------
11月8日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +9.2%
0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 41.2
11月9日(五)
-- 韩国央行利率决定 11月 2.75% 2.75%
0500 日本消费者信心指数 10月 -- 40.1
0300 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +1.0%
(较前月) -- +0.7%
11月11日(日)
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -1.4%
2350 日本GDP(较前季) 第三季 -0.9% +0.2%
环比年率 -3.4% +0.7%
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月12日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月13日(二)
0430 日本工业产出修正值 9月 -- -4.1%
产能利用指数(较上月) -- -2.6%
2300 韩国失业率 10月 -- 3.1%
11月14日(三)
2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9%
进口物价(较上年同期) -- -2.4%
11月14-15日
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 负17
11月15日(四)
0300 韩国出口(较上年同期) 10月修正值 -- +1.2%
进口(较上年同期) -- +1.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差38(完)
--整理 兰秀娟;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币