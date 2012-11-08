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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 08:01 BJT

〔日本数据〕10月银行放款余额较上年同期增长0.9%--央行

路透东京11月8日电---日本央行周四表示,日本主要银行10月放款余额较上年同期增加0.9%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为460.677兆(万亿)日圆(5.76兆美元).

日本央行并称,10月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.1%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

10月 9月 8月

含信金银行 +0.9 +0.9* +0.8

不含信金银行 +1.1 +1.2 +1.1

银行持有的商业票据余额 +3.9 +6.9 -2.9

* 修正值

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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