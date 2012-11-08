〔日本数据〕10月银行放款余额较上年同期增长0.9%--央行

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透东京11月8日电---日本央行周四表示,日本主要银行10月放款余额较上年同期增加0.9%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为460.677兆(万亿)日圆(5.76兆美元).
日本央行并称,10月扣除注销坏帐等因素后的放款余额较上年同期上升1.1%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
10月 9月 8月
含信金银行 +0.9 +0.9* +0.8
不含信金银行 +1.1 +1.2 +1.1
银行持有的商业票据余额 +3.9 +6.9 -2.9
* 修正值
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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000