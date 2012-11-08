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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 08:15 BJT

〔日本数据〕9月未经调整的经常账盈余较上年同期下滑68.7%,低于预估

路透东京11月8日电---日本财务省周四公布数据显示,9月未经调整的经常帐盈余较上年同期下滑68.7%,跌幅大于路透调查预估的51.9%,因出口大减且能源进口增加,令贸易收支承压.

9月未经调整的经常账盈余为5,036亿日圆,低于路透调查预估的7,745亿日圆.

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

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--编译 梁睿雪;审校 张涛

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