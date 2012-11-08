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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 08:08 BJT

〔日本数据〕9月核心机械订单较前月下降4.3%,降幅大于预估

路透东京11月8日电---日本政府周四公布的数据显示,9月核心机械订单较上月下降4.3%,表明全球经济放缓和中日两国的领土争端正在打压企业资本支出.

降幅大于市场预估中值的下滑1.8%.8月时为减少3.3%.

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