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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 08:43 BJT

〔表格〕澳洲10月经季节调整的就业人口增加1.07万人,预估为持平

路透11月8日电---澳洲统计局周四公布的10月就业报告显示:

* 10月经季节调整的就业人口增加1.07万人(路透预估为持平)

* 10月经季节调整后全职就业人口增加1.87万人

* 10月经季节调整的就业参与率为65.1%(路透预估为65.2%)

* 10月经季节调整失业率为5.4%(路透预估为5.5%)

以下为详细数据:

10月 9月 11年10月

失业率% 5.4 5.4 5.1

就业人数(百万人) 11.523 11.513 11.458

失业人数(人) 653,200 662,000 621,100

就业参与率% 65.1 65.2 65.5

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).(完)

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--编译 王翔琼;审校 程琳

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