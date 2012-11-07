〔加拿大股市〕跌至两周低位,受美国财政悬崖忧虑拖累

路透多伦多11月7日电---加拿大股市周三收跌,录得逾两周来最大单日跌幅,因市场担忧最新赢得连任的美国总统奥巴马面临巨大的经济挑战和隐约迫近的财政僵局.

尽管奥巴马承诺将谋求两党协力化解这些问题,但投资者对能否迅速达成"财政悬崖"解决方案表示怀疑."财政悬崖"是指除非两党达成协议,否则明年初美国将增加税收和削减开支,导致经济损失近6,000亿美元.

市场对美国大选结果,以及奥巴马面临的两党政治僵局都不感到意外,这似乎已在周二民主党的胜利中得以消化.

"就本次大选而言,更多是传言出现时买入,消息兑现时卖出的局面.市场表现清晰表明,奥巴马将会赢得连任,我认为,我们作为投资者给予了政治家太多的信任,"BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski指出.

受油价下挫约4%拖累,能源类股下滑2.2%,跌幅居前.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌130.61点或1.1%,报12,230.59.盘中低见12,201.87,并录得10月23日以来的最大单日跌幅.大盘10大类股中,9类股下跌,仅金矿商为主的原材料类股小涨0.2%.(完)

--编译 肖群英;审校 孙茉莉

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI