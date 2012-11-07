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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 06:40 BJT

修正:《日本重要政经日程》--11月8日

(内文第一行日期有误,修正为"11月7日(三)")

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月7日(三)

2350 - 9月经常帐

2350 - 9月机械订单

2350 - 10月银行借贷

2350 - 10月28日-11月3日资本流动数据

11月8日(四)

0500 - 10月服务业景气判断指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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